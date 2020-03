子犬が閉館になった水族館を探検するムービーがかわいすぎ

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染拡大を受けて日本でもテーマパーク、映画館や百貨店の臨時休業が相次いでいますが、アメリカでも大型施設は多くが休業状態です。いつもなら人であふれる水族館を、子犬たちが探検する様子が公開されており、水槽の回りを子犬たちが無邪気に走り抜ける様子は見ているだけで癒やされます。





Our puppies just had the best. day. ever.



They got to explore the @GeorgiaAquarium while it is closed to the public. They made all sorts of exciting discoveries and lots of new friends! pic.twitter.com/f0iHXfq3AF