「AmazonやPayPalにアカウント認証の抱える脆弱性を指摘しても相手にしてもらえなかった」とセキュリティ研究者が報告

・関連記事

キャリアのSIMカード交換プロセスに個人情報を流出させかねない欠陥があるとセキュリティ研究者が指摘 - GIGAZINE



Googleは4万件のハッキング攻撃の警告を2019年に送信したことを発表 - GIGAZINE



犯罪捜査で「iPhoneのロック解除」は行われるべきなのか? - GIGAZINE



政府当局が配布した「子どものPCに入っていたら注意すべきソフトウェアリスト」がハイレベル過ぎると話題に - GIGAZINE



iPhoneユーザーはプライバシー保護を重視するものの実際の行動に移せていないことが明らかに - GIGAZINE

2020年03月27日 23時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.