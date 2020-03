新型コロナウイルスと最前線で戦うMITゆかりの最先端企業まとめ

・関連記事

ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学などが「全ての授業をオンラインに移行する」ことを決定 - GIGAZINE



IBM・Amazon・Google・Microsoftが政府と協力し新型コロナウイルスの研究に330ペタFLOPSもの処理能力を提供 - GIGAZINE



世界初の新型コロナウイルスワクチンの臨床試験へ向け健康なボランティアを募集中 - GIGAZINE



新型コロナウイルスワクチンの世界初のヒト臨床試験がスタート - GIGAZINE



無料かつ安全に端末の位置情報を保存して新型コロナウイルスに備えられるスマホアプリ「Private Kit」が登場 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの感染拡大を「感染率」「1日に出会う人の数」「移動制限」などを変更しながら直感的に理解できるシミュレーターが登場 - GIGAZINE



トイレの後にちゃんと手を洗う人はたった5%、正しい手洗いの方法とは? - GIGAZINE

2020年03月27日 21時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.