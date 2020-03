メガネ型ARデバイス「Google Glass」が自閉症の子ども向けの行動療法に役立つ

また、子どもがGoogle Glassに慣れるために、子どもが他人に幸福の感情を引き出そうとさせる「Capture the Smile」や、人々が表現する感情に名前をつける「Guess the Emotion」といった2つのゲームも収録されているそうです。 さらに、親はスマートフォンアプリを通じて、子どもがどういった行動をとっているのかをムービーで確認できます。そのため、子どもとうまくコミュニケーションが出来なかったときに子どもが何を見ていたのか、何を感じ取ったのかを把握し、次にフィードバックできるようになっています。

2020年03月27日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

