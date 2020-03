新型コロナウイルス対策として「換気」はどうやって行えばいいのか？

・関連記事

新型コロナウイルスの解析を自分のPCの計算リソースを使って手助けできる「[email protected]」「BOINC」レビュー - GIGAZINE



Microsoftが「COVID-19 トラッカー」を公開、新型コロナウイルス感染症の情報を視覚的に入手可能 - GIGAZINE



Googleが「新型コロナウイルス対策の総合情報サイト」を開設へ、感染検査のオンライン問診サービスを先行公開中 - GIGAZINE



新型コロナウイルスに関する情報は誇張されまくったものばかりが注目を浴びているという指摘 - GIGAZINE



45分で新型コロナウイルス感染症を診断できる検査キットがアメリカで承認される - GIGAZINE



「新型コロナウイルスの影響でコンドームの需要が急激に増加している」という報告 - GIGAZINE

2020年03月26日 15時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.