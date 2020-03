プラスチックごみを道路の舗装に再利用することで廃棄物を減らし二酸化炭素排出量を節約する取り組み

・関連記事

世界をプラスチックで汚染している企業ランキングが公開される - GIGAZINE



プラスチックごみによる環境汚染に対して人類はどう向き合うべきか? - GIGAZINE



生ゴミなどの廃棄物からプラスチックを作り出し商業的利益も上げるスタートアップが登場 - GIGAZINE



プラスチックごみを減らすためになぜキノコが役立つのか? - GIGAZINE



プラスチックはなぜ完全にリサイクルするのが難しいのか? - GIGAZINE



2020年03月20日 21時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.