イーロン・マスクが「大学は遊ぶ場所であり学ぶために大学へ行く必要はない」と語って話題に



自動車メーカーのテスラや宇宙開発企業のSpaceXでCEOを務めるイーロン・マスク氏は、世界有数の億万長者として知られる人物。そんなマスク氏がワシントンD.C.で開催されたカンファレンスに出席し、聴衆との公開インタビューの中で「勉強するために大学へ行く必要はありません」と発言して話題を集めています。



2020年3月9日に開催されたSATELLITE 2020カンファレンスに出席したマスク氏は、基調講演後の公開インタビューで聴衆から直接質問を受けて回答する時間を設けました。その中で聴衆の女性から投げかけられた質問の回答として、マスク氏は「勉強するために大学へ行く必要はありません」と回答しています。



実際にマスク氏が聴衆の質問に答えている様子は、以下のムービーの41分25秒ごろから見ることが可能です。



Elon Musk, Founder & Chief Engneer, SpaceX - SATELLITE 2020 Opening Day Keynote - YouTube





「マスクさんは以前、『大学の学位を重要視するべきではない』と言っていましたが、テスラやSpaceXをはじめとする産業分野の求人リストを見ると、多くの職は最低でも学位、できれば修士号が必要だと記されています」と指摘する女性。この点をふまえて、「奨学金を使っても大学に通うことが困難な恵まれない人たちが大学にアクセスできるようにするため、大学や産業界はどのようにして支援できると思いますか?」と女性は尋ねます。





質問に対してマスク氏は、「まず最初に、人々は物事を学ぶために大学へ行く必要はありません。OK?」と回答。何かを勉強したいと思った場合、学習に必要な情報は基本的に無料で手に入る時代だとマスク氏は述べ、大学の価値は勉強する内容にあるのではないと主張しました。





さらに、大学の価値は「うんざりするような大量の宿題をやらされてハードワークを覚え、一生懸命働く兵士を養成する」ことにあるとマスク氏は主張。





また、労働者になる前に同年代の人々と一緒に過ごすことも大学の目的の一つだと述べ、「大学は基本的に楽しむための場所、そして雑用をこなせることを証明するための場所であり、勉強のための場所だとは考えていません」とマスク氏は語りました。





記事作成時点では、テスラの求人では大学の学位が求められることが多いものの、資格として大学の学位を要求とする風潮を「バカげている」とマスク氏は指摘しており、将来的にはテスラの募集要項から大学の学位を排除したいと考えているとのこと。マスク氏が自社の従業員に求めるのは大学の学位ではなく、「並外れた能力」であると主張し、大学の学位は並外れた能力を持つ証拠にはならないと述べています。





大学を中退した人の中にも優れた人物がいることは明らかだとマスク氏は指摘し、Microsoftの共同創業者であるビル・ゲイツ氏、Appleの共同創業者であるスティーブ・ジョブズ氏、オラクルの共同創業者であるラリー・エリソン氏など、IT業界に名を残す人々の名前を列挙。大学卒業という資格を要求することの無意味さをアピールしています。





最後にマスク氏は「シェイクスピアは大学に行ったのかな?たぶん行ってないと思うけどね」と言い、聴衆の笑いを誘いました。





マスク氏は以前から「大学の学位は重要ではない」という立場をとっており、2014年にはテスラで働くためには高卒の資格すら必要ないとコメント。「並外れた能力を持っている証拠や実績」さえ示すことができれば、大学卒業といった資格がなくてもテスラやSpaceXで働けると主張しています。大学教育に対するマスク氏の立場は時々話題となり、2019年12月にもTwitterで寄せられた「あなたは依然として大学の学位は必要ないという立場ですか?」という質問に対し「はい」と答えていました。



なお、マスク氏本人はペンシルベニア大学で経済学と物理学の学位を取得していますが、高エネルギー物理学を学ぶために進学したスタンフォード大学の大学院は2日在籍しただけで中退しています。