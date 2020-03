新型コロナウイルスの影響でChromeとChrome OSの更新が一時停止、Chrome OS搭載デバイスの開発に遅れが出る可能性も

by Tati Tata



Googleが「ブラウザのGoogle ChromeとChrome OSの更新を一時停止する」と発表しました。過去数年間にわたり、約6週間に1度のペースでフルアップデートがリリースされてきたChromeのアップデートが滞る背景には、新型コロナウイルスへの対応の影響があると指摘されています。



Chrome Releases: Upcoming Chrome and Chrome OS releases

https://chromereleases.googleblog.com/2020/03/upcoming-chrome-and-chrome-os-releases.html



Google halts upcoming releases of Chrome and Chrome OS - The Verge

https://www.theverge.com/2020/3/18/21185471/google-pausing-chrome-os-releases-coronavirus-work-schedules



Google hits pause on Chrome and Chrome OS releases | TechCrunch

https://techcrunch.com/2020/03/18/google-hits-pause-on-chrome-and-chrome-os-releases/



Google halts upcoming Chrome and Chrome OS releases

https://chromeunboxed.com/chrome-chromebook-updates-paused-80/





Chrome開発チームの公式TwitterアカウントであるChrome Developersは2020年3月19日に「作業スケジュールの変更に伴い、今後予定されていたChromeとChrome OSのリリースを一時停止しています。私たちの今の目標は、ChromeやChrome OSを必要としている人のために、それらの安定性と安全と信頼性を確保することです。また、Chrome 80のセキュリティに関する更新プログラムは優先して開発しています。ご安心ください」と投稿しました。



Due to adjusted work schedules, we’re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We’ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned.