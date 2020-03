Yahooの検索結果が身内びいきなのか検証した結果は？

検索サービスの草分け的存在であるYahooをはじめとした Verizon Media 傘下の検索サービスの検索結果に、自社や関係企業のコンテンツをより頻繁に取り上げるような偏りが生じていると指摘されています。 Yahoo!, AOL, OneSearch results biased in favor of parent company Verizon Media’s websites | Ctrl blog https://www.ctrl.blog/entry/verizon-media-search.html アメリカの大手電気通信事業者 ベライゾン・コミュニケーションズ は、2017年にYahooを買収し、かねてから子会社Verizon Mediaの傘下に収めていたポータルサイト AOL と統合しました。Verizon Mediaはさらに、2020年1月から OneSearchという検索サービスを開始 しており、これによりVerizon Mediaが保有する検索サービスは合計で3つになります。 OneSearchのトップページでは、フィルタリングや偏りがない純粋な検索結果が得られることが強調されています。

2020年03月18日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

