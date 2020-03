Microsoftが「COVID-19 トラッカー」を公開、新型コロナウイルス感染症の情報を視覚的に入手可能

・関連記事

「新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップがマルウェアの拡散に使われている」とセキュリティ専門家が指摘 - GIGAZINE



新型コロナウイルスは自覚症状がない感染者によって感染が拡大した可能性が示唆される - GIGAZINE



Googleが「新型コロナウイルス対策の総合情報サイト」を開設へ、感染検査のオンライン問診サービスを先行公開中 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染拡大のシミュレーションから分かる予防策とは? - GIGAZINE



新型コロナウイルスの感染拡大を「感染率」「1日に出会う人の数」「移動制限」などを変更しながら直感的に理解できるシミュレーターが登場 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの流行の勢いを国別で可視化・比較できる「COVID-19 data explorer」 - GIGAZINE



2020年03月18日 10時52分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.