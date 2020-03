ネコが次々と連鎖を起こすドミノにナイスアシストを決めるかわいらしいムービーが公開中

・関連記事

1億回以上再生された「ネコがゾンビに立ち向かい子ネコを救出する」ムービー - GIGAZINE



学者の飼い猫がテレビのインタビューに乱入、完全に画面の主役を奪うムービーが話題に - GIGAZINE



子ネコ2匹がシンクロした動きでテニスを鑑賞しているムービー - GIGAZINE



「ネコには表情があるが人間はネコの表情を読むのが苦手」だとテストで判明、実際にテストを受けることも可能 - GIGAZINE



「ネコ好きは無神論者」「神に求めるものをネコで代用している」という研究結果 - GIGAZINE



ネコが家から閉め出されてしまった飼い主を助けるムービーが50万回以上再生されて話題に - GIGAZINE



2020年03月18日 19時00分00秒 in 生き物, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.