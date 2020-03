北海道産牛乳をたっぷり使用したコクと甘みがまさに「飲むソフトクリーム」な「贅沢バニラミルク」「贅沢バニラミルク 抹茶」を飲んでみた

・関連記事

甘すぎないオレンジが爽やかに香る「午後の紅茶 ザ・マイスターズ オレンジティー」とリニューアルした「午後の紅茶 ザ・マイスターズ ミルクティー」試飲レビュー - GIGAZINE



バターとカラメルの香ばしさがやみつきなスタバ「バタースコッチ コーヒー ジェリー フラペチーノ」「バタースコッチ ラテ」を飲んでみた - GIGAZINE



抹茶の豊かな香りとサクサク食感で満足度高めな「ルマンドアイス抹茶」を食べてみた - GIGAZINE



水割りが可能になってラテとブラックコーヒーの両方を楽しめる「ボス カフェベース」3種試飲レビュー - GIGAZINE



ねっとり濃厚なはちみつ香るはちみつ好きのための「ハニーバターサンダー」が有楽製菓から登場したので食べてみた - GIGAZINE



桜色のフレンチクルーラーに桜もち風グレーズをかけた「桜フレンチ桜フレーバー」などミスドの「桜が咲くドドーナツ」全種まとめて試食レビュー - GIGAZINE



カリカリの香ばしいカラメルを割って食べる本格派の「パリとろ-パリとろブリュレ」がローソンから登場、一足先に食べてみた - GIGAZINE



レッドブルから4年ぶりの新味「白いレッドブル」が登場したので飲んでみた - GIGAZINE



2020年03月18日 11時58分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.