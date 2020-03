「TikTok」によるムービー検閲の理由は「魅力的ではないムービーは新規ユーザーの短期定着率を下げるから」

The Interceptが入手したガイドラインは2019年に作成され、2019年後期まで使用されたものとのこと。TikTokを運営する中国の ByteDance が元となるガイドラインを作成しましたが、グローバルオフィスで使用するために英語に翻訳されたものをThe Interceptは入手したと語っています。 The Interceptはこのようなガイドラインの存在について、「TikTokにおいて、ルールの詳細は秘匿化されているため、仮にアカウント削除などの処置がされても満足のいく説明が行われることはありません。一般的なソーシャルネットワークにおいて公開されている『コミュニティガイドライン』の背後には、モデレーターなどが実際に処置を取り決める上で参照するルールが存在します。モデレーターの雇用は流動的であるため、ポリシーの変更を突然通知されることが通例です」とコメントしました。

モバイル向けショートムービープラットフォーム「TikTok」は世界で何億人ものユーザーを獲得しているという人気サービスです。そんなTikTokが「容姿が劣る」「貧乏」「身体障害者」などのユーザーの投稿を目に付きにくいようにしていたという 問題 について、ニュースサイトThe Interceptが具体的な内部ガイドラインだけでなく、そのガイドラインに記された「ムービー検閲の理由」についても明らかにしています。 TikTok Told Moderators: Suppress Posts by the “Ugly” and Poor https://theintercept.com/2020/03/16/tiktok-app-moderators-users-discrimination/ 2019年12月、ドイツのニュースメディアnetzpolitik.orgが、「顔面を欠損している」「ダウン症」などの対象を映した投稿だけでなく、「身体障害者」や「同性愛者」とプロフィールに登録しているユーザーの投稿は他のユーザーから見つかりにくくなるという操作されていると明らかにしました。 動画共有アプリ「TikTok」が障がいを持つ人やレズビアン・ゲイによる投稿のリーチを制限していた - GIGAZINE

動画共有アプリ「TikTok」が障がいを持つ人やレズビアン・ゲイによる投稿のリーチを制限していた - GIGAZINE



2020年03月17日

