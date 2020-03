2020年03月17日 13時00分 映画

劇場公開直後や公開前の新作映画のネット配信をNBCユニバーサルが実施へ



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行により、大きな打撃を受けている業界の1つが映画。興行成績はここ20年で最低の水準に落ち込んでおり、公開予定だった作品の延期が相次いでいます。そんな中で、メディア系コングロマリット・コムキャストの子会社であり、大手映画配給会社のユニバーサル・スタジオ(ユニバーサル・ピクチャーズ)を傘下に持つNBCユニバーサルが、一部の新作映画のネット配信に踏み切ることになりました。



この方針は、NBCユニバーサルのジェフ・シェルCEOが発表したもので、価格はアメリカで19.99ドル(約2200円)に設定され、国際市場でも同水準となる見込み。購入してから48時間視聴可能なレンタル配信で、複数のオンデマンドサービスで利用できるとのこと。



まずは2020年3月20日(金)から、「Emma.」(2月公開)、「The Invisible Man」(2月公開)、「The Hunt」(3月公開)の3作品が配信されます。また、「トロールズ ミュージック☆パワー(Trolls World Tour)」は4月10日(金)からの全米劇場公開に合わせてオンデマンド配信も同時にスタートします。ただし、今後公開予定の作品が同じようにオンデマンド配信されることになったわけではないとのこと。



すでに映画館の完全閉鎖・部分閉鎖が行われている国が出ているほか、映画館自体はオープンしていても隣り合った座席を販売しないようにしたり、最大収容人数を50名に制限したりと、様々な措置が執られています。





ちなみに、対象作品の1つである「The Hunt」は本来、2019年9月に公開される予定でしたが、2019年8月に発生した2件の銃乱射事件の影響で公開が延期された作品でした。



