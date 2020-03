権力を持つと思いやりや共感能力に欠けた人物になってしまうのか？

企業や団体において上司やリーダーに対する不満を抱えている部下は多く、「自分の上司には思いやりと他人を理解する能力がない」という不満をこぼす人もいます。上司やリーダーには共感能力が欠けていると思われがちな理由について、 ノッティンガム・トレント大学 で講師を務める スザンヌ・ロス 氏が解説しています。 Think you'll make a great boss? Research shows that power can corrupt https://theconversation.com/think-youll-make-a-great-boss-research-shows-that-power-can-corrupt-131584

・関連記事

サイコパスやナルシストほど権力を握りやすいのはなぜなのか?どうすれば「真のリーダー」を生み出せるのかまとめ - GIGAZINE



従業員が「話せる」上司になるにはどうすればいいのか? - GIGAZINE



優れた上司だけがたどり着く「昇進のパラドックス」とは? - GIGAZINE



IQが高すぎるリーダーは低く評価されることが調査で判明、低評価になるIQのボーダーラインは? - GIGAZINE



リーダーとして有能になるための7つのヒントをOracleのヴァイス・プレジデントが語る - GIGAZINE



「官僚の腐敗を検出するAIシステム」を中国で導入した結果とは? - GIGAZINE



世界の政治家・公務員がどのくらい汚職しているかを可視化するとこんな感じ - GIGAZINE



2020年03月14日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.