2020年03月12日 20時00分 サイエンス

宇宙育ちのレタスは食べて安全なだけでなく栄養豊富でおいしいと判明



地球よりも重力が少なく放射線が多い宇宙では、人間が生きていくために数々の問題がありますが、「宇宙で食べても安全な野菜を育てることができるのか?」という点も研究段階にあります。そんな中、研究者の新たな発表により、宇宙で育てたレッドロメインレタスは「新鮮でおいしく、栄養豊富で食べても安全だ」ということが示されました。



Frontiers | Microbiological and Nutritional Analysis of Lettuce Crops Grown on the International Space Station | Plant Science

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00199/full



Space-grown lettuce is safe to eat, says study. Delicious, say astronauts - CNN

https://edition.cnn.com/2020/03/06/world/space-lettuce-iss-scn/index.html



宇宙では料理をすることができず、食べ物のかけらが宇宙船内で飛び散り故障を招く可能性があることから、宇宙飛行士たちの食事はレトルト食品やパッケージ食品が中心になります。しかし、食料の備蓄が飛行距離を左右することもあって、将来的には「地球に依存しない」食料サイクルが必要だと考えられています。





このため、NASAは2013年から宇宙で野菜の自家栽培を開始。2020年時点では、3種のレタスのほか、白菜、水菜、ケール、百日草などが育てられています。この宇宙栽培プロジェクトは「VEGGIE」と呼ばれています。



ただし、地球と宇宙では環境が異なりすぎているので、プロジェクトを開始した当時、果たして無事野菜が育つのか、そして人間が食べても大丈夫なのかは不明でした。そこで2014年、最初に収穫されたレタスは冷凍されケネディ宇宙センターに送られることに。科学者らによる分析の結果、レタスは安全だと示されました。



「食べても安全」だと判明した後、宇宙飛行士たちが船内でレタスを口にする様子は以下の映像から見ることができます。



その後さらに研究者は2014年から2016年までに収穫されたレッドロメインレタスを分析し、新たに、「宇宙栽培されたレタスは病気の原因となる細菌がおらず安全なだけでなく、栄養素的にも地球育ちのレタスとほぼ同じ」ということが発表されました。



これまで、宇宙での農作物に関するNASAの懸念は、植物が受ける放射線の影響でした。研究者は宇宙野菜との比較用に、宇宙ステーションで記録された温度・二酸化炭素量・湿度と同条件の環境をケネディ宇宙センターで再現。2箇所で栽培が行われた結果、宇宙で野菜は33~56日かけて育ち、地球の野菜はそれよりも24~72時間遅れで成長することがわかりました。また、野菜に含まれるカリウム・ナトリウム・りん・硫黄・亜鉛の量は、地球野菜よりも宇宙野菜の方が多いという結果に。またトマトやりんごに含まれ、抗炎症作用や抗がん・抗ウイルス効果が報告されるフェノール類も、宇宙野菜の方が多く含むそうです。



加えて、宇宙レタスの葉や根を観察したところ、地球育ちのレタスと同様の微生物が発見されました。宇宙ステーションには独自の微生物が存在することから、この調査結果は予想外だったと述べられています。一方で、人間の病原体となる大腸菌・サルモネラ菌・黄色ブドウ球菌などは検出されませんでした。



通常、宇宙飛行士たちが口にする加工食品にはカリウム・ビタミンC・ビタミンB1・ビタミンKといった栄養素が不足しており、また加工時間から経過すると食品自体が劣化してしまいます。このため宇宙で自家栽培を行うことはこの問題を解決し、月や火星への長期ミッションの課題を1つクリアすることになります。研究者たちは将来的には他の葉物野菜のほか、トマトや胡椒などの果実も実験的に育てる意向を示しています。