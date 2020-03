人類史に名を残す偉大な発明家はどうやって研究資金を稼いだのか？

by A.Davey Roots of Progressは「投資家のネットワークが形成されるのは20世紀半ば頃であり、19世紀当時には発明や特許取得に先立つ資金調達を取り巻くさまざまな仕組みが存在していませんでした」と述べ、「多くの発明家が当面の研究費を自分で捻出していました」「いずれのケースでも、特許の申請や商品化など、発明家が重要な節目に立った後は、自分の会社を設立して投資家に資金提供を募るのが一般的でした」と、創立間もない企業に自分の懐から資金を投入する裕福な投資家の存在が大きかったことを指摘しています。

現代の日常生活には欠かせない技術や製品を発明するためにはばく大な研究資金が必要となり、特許を申請するためにもお金が必要となります。現代ではベンチャー企業やスタートアップへ支援を行う投資家が増え、クラウドファンディングなども登場していますが、そういったシステムが確立していなかった20世紀以前の発明家はどのように資金を稼いでいたのかを、さまざまな物事のルーツを説明するサイト「Roots of Progress」が解説しています。 How early American inventors funded their ventures https://rootsofprogress.org/how-early-american-inventors-funded-their-ventures アメリカの老舗銃器メーカー「 コルト・ファイヤーアームズ 」の創立者であるサミュエル・コルトは、 回転式拳銃 の基本機構である「撃鉄を起こすと弾丸を装てんしたシリンダーが連動して回転する」という シングルアクション を発明し、特許を取得しました。 コルトは当初、繊維工場を営む父親からの出資で実験と開発を行っていましたが、父親がコルトの発明を信用していなかったことから資金不足にあえぐことに。そこで、コルトは現代では全身麻酔として使われる 亜酸化窒素 に注目。コルトは「自ら亜酸化窒素を吸引して 酩酊 ( めいてい ) 状態になる」というショーをアメリカやカナダ中を回って行い、新しい拳銃の開発と特許申請の資金を稼いだといわれています。

2020年03月12日

