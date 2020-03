学校閉鎖は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐのに役立つのか？

学校閉鎖の措置を執っているのは日本だけではなく、 香港 、 イタリア 、 アメリカのニューヨーク州 などの諸外国も同様の措置を執っています。「学校閉鎖は新型コロナウイルス対策として効果があるのか?」という疑問について、「 つながり 社会的ネットワークの驚くべき力 」などの著作で知られる伝染病などの流行の専門家である ニコラス・クリスタキス 氏が学術雑誌 サイエンス の質問に答えています。 Does closing schools slow the spread of coronavirus? Past outbreaks provide clues | Science | AAAS https://www.sciencemag.org/news/2020/03/does-closing-schools-slow-spread-novel-coronavirus クリスタキス氏は質問の冒頭で、「事前対処的な学校閉鎖」と「事後対処的な学校閉鎖」の差を強調しました。事後対処的な学校閉鎖は生徒、保護者、ないし教員などの学校関係者に感染が発覚した場合で、このような場合ではほとんどの人が学校を閉鎖すべきだということに同意してくれるとのこと。 一方、感染者を確認する前に学校を閉鎖するという措置である事前対処的な学校閉鎖は、議論の余地があります。しかし、クリスタキス氏は、中程度の伝染力を持つ病原体に対して事前対処的な学校閉鎖を行うと感染率が約25%減少し、流行のピークを遅らせると結論付けた2006年の 研究 を挙げて、「同時期に感染者が急増すると病院などの医療機関がパンクする可能性が出てくるため、流行のピークを遅らせて同時期に感染者が出ないようにするというのは重要です」とコメントしました。

・関連記事

新型コロナウイルスで臨時休校中の子ども向けに無料で最先端の科学を楽しんで学べるコンテンツをまとめたサイトが公開中 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの流行を空港での検査がどれほど防ぎ遅らせることができるかを可視化するとこうなる - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策はとにかく「手洗い」に尽きるとWHOが様々な噂をメッタ斬り - GIGAZINE



新型コロナウイルスに関する不安やパニックから身を守る方法とは? - GIGAZINE



新型コロナウイルスが指数関数的に流行している可能性が示唆される - GIGAZINE



2020年03月12日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.