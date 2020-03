2020年03月11日 06時00分 サイエンス

仕事中にどのような音楽を聞くとパフォーマンスが向上するのか?



仕事中や勉強中に音楽を聞く人は「音楽を聞くことで集中力や生産性が向上する」と主張する一方で、「音楽を聞きながらだと気が散って集中できない」と主張する人もいます。ニューヨーク市立大学バルーク校やラトガース大学の研究チームは、実際に「仕事中に音楽を聞くとどのような効果があるのか」を確かめる実験を行い、音楽と仕事のパフォーマンスとの関連について分析しました。



APA PsycNet

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fxap0000202



Should you listen to music when you work?

https://theconversation.com/should-you-listen-to-music-when-you-work-130436





世界中の研究者らは長年にわたって、音楽が運動や仕事、勉強といったタスクのパフォーマンスに与える影響について研究を続けてきました。しかし、従来の研究の多くは特定の文脈やタスクに焦点を当てたものだったと今回の論文を発表した研究チームは指摘しており、研究チームはより広範囲に適用できるフレームワークを開発するため、新たな実験を行ったそうです。



研究チームは実験の参加者らに対し、「単語が並んだリストから『a』が含まれる単語を削除する」という簡単なタスクと、「単語のペアを記憶して後から思い出す」という複雑なタスクを与え、「静かな環境」あるいは「音楽が流れている環境」でタスクを実行させました。



音楽を聞きながらタスクを実行した各参加者は、「単純な音楽を聞くグループ」と「複雑な音楽を聞くグループ」に分けられており、さらに音量の大小でも別のグループに分けられていました。「単純な音楽」とは、全体で使われている楽器が1、2個であり、メロディが頻繁に変化せず、テンポが遅めの音楽だったそうです。そして、「複雑な音楽」はさまざまな楽器が含まれ、メロディが頻繁に変化する場合があり、テンポが速めの曲です。





実験の結果、簡単なタスクを実行する上では、音楽を聞いていないグループと単純な音楽を聞いているグループとの間に、パフォーマンスの違いはみられませんでした。ところが、複雑な音楽を聞いたグループは、簡単なタスクについて最も高いパフォーマンスを発揮したとのこと。また、複雑なタスクに関しては音楽を聞いていないグループが最も高いパフォーマンスを発揮した一方で、音楽を聞いたグループは音楽の種類や音量に関係なくパフォーマンスが低下したそうです。



研究チームは今回の結果から、「音楽と仕事に向けられる精神的なリソースの量」が、音楽が仕事のパフォーマンスに与える影響を決定している可能性があると示唆しました。精神的なリソースが十分に活用されていない場合、退屈してしまって集中力が続かない可能性がありますが、精神的なリソースが圧迫されてしまった場合も、仕事のパフォーマンスが低下してしまうとのこと。





簡単なタスクを実行する際に必要な精神的なリソースは少ないため、複雑な音楽を聞くことで適度に精神的なリソースが圧迫され、結果的に高いパフォーマンスが発揮されると研究チームは指摘。その一方で、複雑なタスクを実行するために必要な精神的リソースは大きいため、音楽を聞くことによってリソースを使い果たしてしまい、タスクのパフォーマンスが低下する可能性があるそうです。



まとめると、比較的簡単で反復的な仕事に取り組む時は複雑な音楽を聞くとパフォーマンスが上がる可能性があり、複雑な仕事に取り組む時は音楽を聞かない方がパフォーマンスが高くなるといえます。しかし、タスクと音楽の性質以外に本人の性格もパフォーマンスに影響を与えるそうで、外部の刺激に対する感受性の高い人は、感受性が低い人よりも音楽を聞くことで消費される精神的なリソースが大きいとのこと。そのため、仕事中に音楽を聞くべきかどうかは単純に回答できるものではなく、タスクの種類と音楽の複雑さ、個人の性格に応じて「適切なスイートスポット」が存在すると研究チームは述べました。