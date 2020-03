トム・ハンクスが駆逐艦艦長としてドイツUボート軍団の脅威に立ち向かう映画「GREYHOUND」予告編公開

・関連記事

米海軍がミサイル駆逐艦のタッチスクリーンを廃止、その理由とは? - GIGAZINE



全長270mの現存する世界最大の戦艦がまるごと記念館になった「戦艦ミズーリ記念館」は半端ない迫力で20世紀の歴史を物語る - GIGAZINE



駆逐艦「菊月」の復元図面がGitHubで公開される - GIGAZINE



戦艦・空母・巡洋艦・駆逐艦を自由自在に操り撃って撃って撃ちまくって燃やしまくり&沈めまくり海戦ストラテジーゲーム「World of Warships」 - GIGAZINE



日露戦争で東郷平八郎が座乗した記念艦「三笠」訪問レポート - GIGAZINE



「しまかぜ」の改造を手がけるフランスの造船所に潜入、インタビュー&取材レポ - GIGAZINE

2020年03月10日 19時02分00秒 in 動画, 映画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.