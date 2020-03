2020年03月07日 19時00分 メモ

プーチン大統領が影武者の存在を公式に否定



2020年2月27日に行われたインタビューで、プーチン大統領が「影武者を立てるという案が提出されたことはありますが、実行には移しませんでした」と回答しました。



Putin recalls being advised to use a double, but the idea was dropped - Russian Politics & Diplomacy - TASS

https://tass.com/politics/1124267



プーチン大統領はソ連の情報機関・秘密警察であるソ連国家保安委員会(KGB)に所属していた経歴を持つことから、諜報活動によって敵対国の政府転覆や要人の暗殺などを指揮してきたという噂がささやかれてきた人物です。





そんなプーチン大統領にまつわる噂の中でも特に有名なもの1つが、「影武者がいる」という説。そういった噂が存在する中、ロシアのイタルタス通信のジャーナリスト、アンドレイ・ヴァンデンコ氏は、2020年2月27日に行われた「ウラジミール・プーチンと20の質問」というインタビュー企画で、プーチン大統領に直接「あなたは本物のプーチン大統領ですか?」と質問しました。



イタルタス通信は「ウラジミール・プーチンと20の質問」をYouTubeで全編公開しています。問題の質問は、エピソード5の49秒頃に行われています。



20 questions with Vladimir Putin. Putin on the brain drain and Silicon Valley - YouTube





「インターネット上では『プーチン 自伝』『プーチン Instagram』『プーチン 若い』『プーチン 家族と友人』などの検索が人気ですが、私が好きなのは『プーチン そっくりさん 証明』という検索です。プーチン大統領、あなたには影武者がいますか?」





「いいえ」





続けて、プーチン大統領は「2000年代初頭に影武者を立てるという案が存在しましたが、私が案を破棄しました」と回答しました。2000年代初頭はロシアが併合したチェチェンで独立派と残留派が争った第二次チェチェン紛争が過熱しており、紛争に介入したロシアに対するテロも激化した時期です。



2000年8月には、ロシア連邦警護庁長官だったエフゲニー・ムロフ氏がイタルタス通信のインタビューに対して、「ロシアに対するテロリストが多かった国の国家元首がロシアを訪問した際には何度も捜査する必要がありました」と述べて、当時テロが国内で過熱していた事実を認めていますが、プーチン大統領の影武者の噂に関しては「ナンセンス」と一蹴していました。



イタルタス通信によると、プーチン大統領に対して影武者の存在を尋ねたのはこれが初めてのことではありません。2001年12月24日にはコストロマ州の女性が生放送の最中にプーチン大統領に同じ質問をしており、その際にもプーチン大統領は「影武者はありません」と回答。2009年8月には、ある女性が散歩していたプーチン大統領と当時首相だったメドヴェージェフ氏に「お二人は影武者ですか?」と質問しましたが、メドヴェージェフ氏は「いいえ、両方とも本物です」と笑顔で返答したそうです。