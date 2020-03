YouTubeで「著作権侵害を解説したムービー」が著作権侵害の申し立てを受けてしまう

YouTubeに投稿された「専門家たちが著作権について解説したムービー」が著作権侵害の申し立てを受けたとして、ムービーを投稿したニューヨーク大学(NYU)ロースクールが、YouTubeにおける著作権侵害申し立ての問題についてを報告しています。 How Explaining Copyright Broke the YouTube Copyright System | NYU School of Law https://www.law.nyu.edu/centers/engelberg/news/2020-03-04-youtube-takedown 著作権侵害の申し立てを受けたムービーは、2019年にアメリカのエンゲルバーグセンターで開催された知的財産に関するシンポジウムで撮影されました。法学者であるジョセフ・フィッシュマン氏が司会を務め、音楽学者のジュディス・フィネル氏と法医学音楽学者のサンディ・ウィルバー氏が、「著作権と音楽における類似性の証明」についてプレゼンテーションとディスカッションを行った際のムービーです。

・関連記事

ゾンビ映画が大流行したのは「著作権管理のミス」が原因 - GIGAZINE



「全てのメロディの著作権を取得する」という試みがなぜ未来の音楽を守ることになるのか? - GIGAZINE



「YouTube公式の著作権フリー音源」を使ったムービーが著作権侵害の申し立てを受けてしまう - GIGAZINE



YouTubeの新しい利用規約が「採算の合わないチャンネル」を勝手に削除可能になるものだと物議を醸す - GIGAZINE



YouTubeがクリエイターに「動画が子ども向けかどうか選択するように」と呼びかけ - GIGAZINE

2020年03月05日 12時30分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.