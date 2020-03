2020年03月02日 19時00分 ハードウェア

3800kmの海底ケーブルで太陽光発電で生み出した大量の電力をオーストラリアからシンガポールへ輸出する「Sun Cable」プロジェクト



地球の南半球にあるオーストラリアから、海を隔てて北半球に位置するシンガポールへ、長さ3800kmの海底ケーブルで太陽光エネルギーを輸出する「Sun Cable」プロジェクトが開始されました。これにより、シンガポールの電力需要の5分1がまかなわれる予定だとされています。



アジア経済の一大拠点であるシンガポールは、エネルギーの95%を液化天然ガスの輸入に依存しています。これには、原油やガスの価格変動のあおりを大きく受けてしまうという問題があるほか、環境保護の観点からも改善を望む声が挙がっていました。そこで浮上したのが、3800kmの海底ケーブルでオーストラリアからシンガポールへと太陽光発電の電力を送る「Sun Cable」プロジェクトです。



シンガポール行きの電力を生み出すのは、オーストラリア北部のノーザンテリトリーに設置された総面積1万5000haの太陽光発電アレイで、発電容量は最大で約10ギガワット。シンガポールの電力需要の5分の1をまかなうことが可能だとのこと。ここで生み出されたエネルギーは、オーストラリア北部の沿岸都市であるダーウィンに送られ、そこから長さ3800kmの直流高電圧送電ケーブルによりシンガポールに送られる計画です。プロジェクトで使用されるケーブルは、陸上部分も合わせると全長4500kmにもなります。





長大なケーブルで海を越えて大量の電気を送る計画について、オーストラリアの実業家マイク・キャノンブルックス氏は「まったくバカげた非常識なプロジェクトですが、エンジニアリングの観点からは十分実現可能」とコメントし、12万ドル(約13億円)を投資することを発表。



ノーザンテリトリー州のマイケル・ガンナー首相も「この計画は、ノーザンテリトリーが再生可能エネルギーの拠点として世界をリードするまたとない機会です。地元では数千人もの雇用が生まれることでしょう」と述べて、「Sun Cable」を同地域の主要プロジェクトに指定しました。





「Sun Cable」は規模が大きいため、単なる送電計画にとどまらず、オーストラリアや東南アジア地域のエネルギー政策にも大きな影響をもたらすと見られています。オーストラリアではこのプロジェクトの他にも、太陽光と風力で発電したエネルギーで再生可能な水素を生産しアジアに輸出する「(PDFファイル)Murchison Renewable Hydrogen Project」が計画されていますが、その実現には膨大な費用がかかります。



「Sun Cable」が成功すれば、こうしたオーストラリアの大規模な再生可能エネルギープロジェクトに弾みが付くと期待されています。また、近年オーストラリア経済は中国との貿易への依存度を深めつつあるため、シンガポールをはじめとするASEAN諸国との結びつきを強化することは、安全保障の観点から見ても大きなメリットがあるとのことです。



「Sun Cable」は今後、インドネシア海域を縦断する海底ケーブルに関する国際交渉や、さまざまな安全基準などの課題に対処しつつ、2027年の稼働開始を目指していくとのことです。