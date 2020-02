2020年02月29日 16時00分 ハードウェア

スマホやPCで一生に一度は使うかもしれない「変態的」な変換アダプタの数々



イヤホンジャックがないスマートフォンや、USBポートを廃止し、USB Type-Cポートしか搭載していないノートPCなど、物理的な拡張性に乏しいデバイスが増えてきましたが、そうした流れに対する不満を解決してくれるのが「変換アダプタ」です。USBとUSB Type-Cを変換するアダプタなどは広く使用されていますが、中にはどこに需要があるかわからないアダプタも存在しており、そんな「変態的」なアダプタの数々がTwitter上で多数報告されています。



エンジニアのfooneさんがmicroSDをM.2に変換するアダプタを探していたところ、M.2をSDカードに変換してしまうアダプタを発見。



so I was looking for a MicroSD to M.2 adapter (shut up, it exists, and I have reasons to want it) and I found something way more cursed:

M.2 (SDIO) to SD card slot! pic.twitter.com/GOv3zzoqOX — foone (@Foone) February 3, 2020



fooneさんが求めていたmicroSDをM.2に変換するアダプタももちろん見つかりましたが、奇特なアダプタに興味を持ったfooneさんはさまざまなアダプタの存在を報告し始めます。



and I found microSD to m.2, of course. pic.twitter.com/ppqspDR25W — foone (@Foone) February 3, 2020



SDカードをマザーボード用の9ピンUSBコネクタに変換するアダプタ



another weird thing: an SD to USB adapter.

That's not weird, you get those for free with plenty of SD cards.

But this one is for USB HEADERS, so you can use this to mount an SD card permanently inside your PC? pic.twitter.com/fIFjiw0McQ — foone (@Foone) February 3, 2020



購入できるか確認したところ、残念ながらAmazon.co.jpでは在庫切れでしたが、詳しい仕様を確認することができました。



microSDをSDカードに変換するアダプタはよく見かけますが、こちらはSDカードをmicroSDに変換するアダプタ。



BTW, have you ever wanted an SD to microSD adapteR?

No, not the boring kind which let you use a microSD card in an SD card slot, the cool kind where you can use a full-size SD card in a microSD card slot! pic.twitter.com/ebBj6OcfFJ — foone (@Foone) February 3, 2020



Raspberry Pi用のM.2アダプタも発見。Raspberry Piとの接続にはMicro-USBを使用しています。





通常、SIMカードのサイズを変換する場合はキャリアに問い合わせるか、さまざまなリスクを覚悟して自分でカットすることが多いですが、フルサイズのSIMカードをnanoSIMに変換してしまうアダプタも発見。



are you annoyed that your phone has the wrong size of sim card, and you have to use an adapter?

Why not go the other way?

all the other way?

Use a full size SIM card in your nano-sim based smartphone! pic.twitter.com/GwxaGjl76J — foone (@Foone) February 3, 2020



「あなたのスマホにCGAカードを差し込めば、4色のCRTディスプレイに320x200の解像度でAndroidの画面を表示できるよ!」と冗談を言うfooneさん。



So you can take your (let's go full silly) cell phone, and plug in a CGA card and now your android phone can run a CRT at 320x200 with 4 colors! pic.twitter.com/ag0q8xVfVE — foone (@Foone) February 3, 2020



これはライザーカードの一種ですが、スロットをPCケース前方のベイに固定して、PCケースの前側にGPUなどの拡張カードのコネクタを持ってこれる優れもの。



but with a simple 5 step process you can now mount your PCI-E cards on the front of your computer! pic.twitter.com/D0aFUfPknS — foone (@Foone) February 3, 2020



Amazon.co.jpでも販売されていた痕跡がありました。



fooneさんの探究心はとどまるところを知りません。DDR4メモリを少し上に延長できる、何に使うのかまったくわからないアダプタも見つかりました。



DDR4 extender!

for when you need to move your DDR4 memory... away from the motherboard, because... reasons? pic.twitter.com/K6agw3kFab — foone (@Foone) February 3, 2020



ギガビット対応のイーサネットコネクタをM.2ソケットに接続するためのアダプタ



Have you ever wanted to plug a gigabit ethernet connection right into a m.2 socket?



AGAIN, FUCK YOU, IT EXISTS pic.twitter.com/B6gLV5whof — foone (@Foone) February 3, 2020



変換アダプタではありませんが、ネジでどこかに固定できるUSBメモリも。



INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE

what's that mean?

IT MEANS YOU CAN BOLT IT TO SOMETHING pic.twitter.com/aa0j6kh7GS — foone (@Foone) February 3, 2020



そのほかにも、コネクタに直接フラッシュディスクを接続する「Disk on Module(DOM)」など、数々のデバイスが報告されています。



and the rare "USB DOM"



the common name for this is just a "USB flash drive", but since it plugs right into an internal USB header... pic.twitter.com/nOgfFMdq5R — foone (@Foone) February 3, 2020



今回報告されたアダプタの一部はBplus製。ホームページにアクセスすれば、他にも興味深いアダプタを見つけることができます。



