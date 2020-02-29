ハードウェア

スマホやPCで一生に一度は使うかもしれない「変態的」な変換アダプタの数々


イヤホンジャックがないスマートフォンや、USBポートを廃止し、USB Type-Cポートしか搭載していないノートPCなど、物理的な拡張性に乏しいデバイスが増えてきましたが、そうした流れに対する不満を解決してくれるのが「変換アダプタ」です。USBとUSB Type-Cを変換するアダプタなどは広く使用されていますが、中にはどこに需要があるかわからないアダプタも存在しており、そんな「変態的」なアダプタの数々がTwitter上で多数報告されています。

fooneさんはTwitterを使っています 「so I was looking for a MicroSD to M.2 adapter (shut up, it exists, and I have reasons to want it) and I found something way more cursed: M.2 (SDIO) to SD card slot! https://t.co/GOv3zzoqOX」 / Twitter
https://twitter.com/Foone/status/1224206741602062336

エンジニアのfooneさんがmicroSDをM.2に変換するアダプタを探していたところ、M.2をSDカードに変換してしまうアダプタを発見。


fooneさんが求めていたmicroSDをM.2に変換するアダプタももちろん見つかりましたが、奇特なアダプタに興味を持ったfooneさんはさまざまなアダプタの存在を報告し始めます。


SDカードをマザーボード用の9ピンUSBコネクタに変換するアダプタ


購入できるか確認したところ、残念ながらAmazon.co.jpでは在庫切れでしたが、詳しい仕様を確認することができました。

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microSDをSDカードに変換するアダプタはよく見かけますが、こちらはSDカードをmicroSDに変換するアダプタ。


Raspberry Pi用のM.2アダプタも発見。Raspberry Piとの接続にはMicro-USBを使用しています。


通常、SIMカードのサイズを変換する場合はキャリアに問い合わせるか、さまざまなリスクを覚悟して自分でカットすることが多いですが、フルサイズのSIMカードをnanoSIMに変換してしまうアダプタも発見。


「あなたのスマホにCGAカードを差し込めば、4色のCRTディスプレイに320x200の解像度でAndroidの画面を表示できるよ！」と冗談を言うfooneさん。


これはライザーカードの一種ですが、スロットをPCケース前方のベイに固定して、PCケースの前側にGPUなどの拡張カードのコネクタを持ってこれる優れもの。


Amazon.co.jpでも販売されていた痕跡がありました。

Amazon | PE4F-HP045F v1.1 ｜ Bplus Technology(ビープラス・テクノロジー) | インターフェースカード 通販


fooneさんの探究心はとどまるところを知りません。DDR4メモリを少し上に延長できる、何に使うのかまったくわからないアダプタも見つかりました。


ギガビット対応のイーサネットコネクタをM.2ソケットに接続するためのアダプタ


変換アダプタではありませんが、ネジでどこかに固定できるUSBメモリも。


そのほかにも、コネクタに直接フラッシュディスクを接続する「Disk on Module(DOM)」など、数々のデバイスが報告されています。


今回報告されたアダプタの一部はBplus製。ホームページにアクセスすれば、他にも興味深いアダプタを見つけることができます。

www.bplus.com.tw 致宇科技股份有限公司
http://www.bplus.com.tw/index-jp.html

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in ハードウェア, Posted by log1n_yi

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