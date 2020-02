本場アメリカで愛されるチキンフィレを使った「ウェンディーズUSA第3弾」メニューをウェンディーズで食べてみた

・関連記事

肉で具材をサンドし「肉の旨み」を堪能できる「牛の恵みバーガー」を実際に食べ比べてみた - GIGAZINE



カリッと焼き上がったパティとふわふわバンズに和風のうまみを凝縮した「ファーストクラシックバーガー」など3種をファーストキッチンで食べてきた - GIGAZINE



にんにくの香りが強烈に食欲を刺激するファミリーマートの「山賊焼」を食べてみた - GIGAZINE



スモーキーなポークのうまみでごはんが進むすき家の「ニューヨークポーク丼」と新作スイーツを食べてみた - GIGAZINE



肉で肉を挟んだ肉好き感涙の「にくカツにくバーガー」をモスバーガーで食べてきた - GIGAZINE



噛みしめるたびに肉の旨みが噴き出す超粗挽き肉を使った「ビーフハンバーグステーキ定食」を松屋で食べてきた - GIGAZINE



こってり牛カルビのうまみと味噌ベースのピリ辛スープがクセになる「牛カルビらーめん」をくら寿司で食べてみた - GIGAZINE



カマンベールチーズが1個丸ごとのった「焼きカマンベールとグリルベーコンのカルボナーラ」などチーズパスタ全3種をジョリーパスタで食べてきた - GIGAZINE



3倍量のからしに勝つほどソースがガツンと超濃厚な「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 超濃厚ソース」を食べてみた - GIGAZINE

2020年02月28日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.