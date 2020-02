映画にアツすぎるキャラたちが映画に情熱を注ぎ躍動する姿を描く「映画大好きポンポさん」劇場アニメとして2020年公開が決定

・関連記事

「桜の温度」監督の平尾隆之とはどんな人物なのか?徹底インタビュー - GIGAZINE



「進撃の巨人」荒木哲郎監督と「ゴッドイーター」平尾隆之監督のガチな作画打ち合わせが見られた「デジタルクリエイター人材発掘セミナー」 - GIGAZINE



監督の成長が作品の根幹を変えた「魔女っこ姉妹のヨヨとネネ」平尾隆之監督インタビュー - GIGAZINE



自然体で役を演じた諸星すみれさん&加隈亜衣さんに映画ヨヨネネについてインタビュー - GIGAZINE



椎名豪と平尾隆之監督が追求した「魔女っこ姉妹のヨヨとネネ」音楽・音響のこだわり - GIGAZINE



オリジナルアニメ「桜の温度」作画監督・清水慶太さんにインタビュー - GIGAZINE



キャスト決めの極意とは?「桜の温度」キャスティング選定会議に潜入取材 - GIGAZINE



音楽リテイク60回・シネスコ制作など「魔女っこ姉妹のヨヨとネネ」への熱意が伝わってきた舞台挨拶レポート - GIGAZINE



監督や声優がファンと一緒に乾杯したら空から奇跡が降臨「魔女っこ姉妹のヨヨとネネ」の公開打上げ - GIGAZINE



2020年02月28日 12時30分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.