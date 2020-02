新型コロナウイルスの風評被害で「コロナビール」販売会社が2カ月で310億円の売上減、ただし関連検索のトレンドは爆増

「 コロナビール 」の通称で知られるメキシコのビール「 コローナ・エクストラ 」を販売する アンハイザー・ブッシュ・インベブ が、「2020年1月~2月だけで約2億2100万ポンド(約310億1300万円)も売上が失われており、コロナウイルスによって深刻な打撃を受けた」と明らかにしました。 Makers of Corona report £132,000,000 loss as a result of coronavirus | Metro News https://metro.co.uk/2020/02/27/makers-corona-report-132000000-loss-result-coronavirus-12312964/ コロナビールを生産するグルポ・モデーロは、ベルギーに本社を構える世界最大の酒類メーカーであるアンハイザー・ブッシュ・インベブの傘下にあり、販売・ブランド展開はアンハイザー・ブッシュ・インベブによって行われています。

2020年02月28日 18時45分00秒 in メモ, 食, Posted by log1i_yk

