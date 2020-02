スモーキーなポークのうまみでごはんが進むすき家の「ニューヨークポーク丼」と新作スイーツを食べてみた

・関連記事

チーズ盛々&輪切り唐辛子たっぷりのアラビアータソースを牛丼に絡めた「クリームチーズアラビアータ牛丼」を情熱の大辛ソースで辛さマシマシにして食べてみた - GIGAZINE



カマンベールチーズが1個丸ごとのった「焼きカマンベールとグリルベーコンのカルボナーラ」などチーズパスタ全3種をジョリーパスタで食べてきた - GIGAZINE



こってり牛カルビのうまみと味噌ベースのピリ辛スープがクセになる「牛カルビらーめん」をくら寿司で食べてみた - GIGAZINE



噛みしめるたびに肉の旨みが噴き出す超粗挽き肉を使った「ビーフハンバーグステーキ定食」を松屋で食べてきた - GIGAZINE



肉で肉を挟んだ肉好き感涙の「にくカツにくバーガー」をモスバーガーで食べてきた - GIGAZINE

2020年02月26日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.