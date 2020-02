2020年02月23日 20時00分 動画

SNSで話題の「度肝を抜くバク転ムービー」はどのようにして作られているのか?



インターネット上では日々さまざまなムービーが公開されており、人々に癒しや驚きを提供してくれます。そんなインターネット上で拡散された人気ムービーの1本は、スタントマンとコンピューターグラフィックスが融合したことにより生まれた、驚きと驚きを掛け合わせたかのような内容でした。



2020年2月の第4週に、Twitter上で「男性がピンヒールを履いたままバク転して失敗するムービー」が話題となりました。話題になったのが以下のツイートで、記事作成時点で5万件以上リツイートされ、17万件以上のいいねを集めています。



ピンヒールを履いた男性が登場。





グッと腰を落として……





ジャンプ!





膝を抱えて上手く回りますが……





微妙な着地となり……





転倒と思いきや、石像のようにボロボロに崩れ落ちてしまいました。これは実写ムービーをVFXで加工したもの。





VFXアーティストのRaghav Anil KumarさんのInstagramアカウントである「Shutter Authority」と、スタントマン兼YouTuberとして活躍するJiemba Sandsさんがコラボして誕生したムービーで、元となったムービーは以下のもの。実際はバク転には成功しています。





海外メディアのMashableが製作者のKumarさんにコンタクトを取ったところ、「すでに予想外のコンテンツを、さらに予想外のものにするという挑戦を行おうとしたとき、Jiembaさんのコンテンツは私のアイデアにピッタリ合致しました」「私の目標は、Jiembaさんのコンテンツをよりレベルの高いものに仕上げるということでした。その点でいえば、私のアイデアはうまくいったと思います」という返答があったそうです。



Twitter上で拡散されたこのムービーに対しては、「15回くらいこの映像を見てるけど、毎回あっけにとられる」などの驚きの声が多数寄せられています。



ムービーを加工したKumarさんは、YouTube上にアップロードされていたチュートリアルムービーを参考にしながらVFXについて学び、2004年頃から家族の共用PCで映像編集を行うようになったそうです。Kumarさんの編集技術は基本的にインターネット上のYouTubeなどの動画サイトから得たものだそうで、「子どもの頃から映画製作やVFXに興味を持っていました。過去10年半にわたるYouTubeの進化により、YouTube上では何でも簡単に学べるようになっています」と語っています。





Kumarさんによると、映像作成に使ったのはモーショングラフィックスとVFXの業界標準ツールであるAdobe After Effectsと、3DモデリングツールのBlenderの2つ。映像の製作にかかった時間は「数時間程度」だそうですが、そこからさらに映像の微調整に「数時間」がかかったと語っています。



KumarさんのInstagramの投稿では、話題となったムービーの製作過程が簡単に解説されています。





これがオリジナルの映像。バク転には成功しています。





この映像の着地の瞬間を基に、Blenderを用いて「着地時のJiembaさん」の3DCGモデルを作成。





そして、これを地面に落として破壊。





CGモデルにマテリアルとテクスチャを追加し……





Adobe After Effectsを使って光源を追加し、CGIをレンダリング。





そして、オリジナルの映像からJiembaさんを消して……





CGIを合成。





これでムービーが完成です。