Twitchが「リーグ・オブ・レジェンド」の実況をよりわかりやすくするための拡張機能を発表



世界一プレイされているオンラインゲームの「リーグ・オブ・レジェンド」は、プレイヤー数が1億人を超えており、eスポーツの公式大会も視聴者数が1億人を超えるという人気タイトルです。そんなリーグ・オブ・レジェンドはルールが複雑なため、初心者からするとゲーム画面上のどこをどんな風に見ればいいのか混乱してしまうもの。そこで、ゲームの実況配信に特化したTwitchが、ゲームプレイをよりわかりやすくするための拡張機能を公開しています。



Live Tracker Extension for League of Legends: Get Live and On-Demand Stats for League Matches

リーグ・オブ・レジェンドは、5つの能力を持ったチャンピオン145体の中から1体を選び、63種類のルーンや9種類のサモナースペル、100種類超のアイテムを駆使して戦うゲームです。これらを戦略的に組み合わせながら戦うゲームであるため、リーグ・オブ・レジェンドでプレイヤーが使えるチームの組み合わせは400億通り以上となります。



世界で1億人がプレイする大人気ゲーム「League of Legends」はどんなゲームなのか?





リーグ・オブ・レジェンドの実況配信はTwitch上で最も人気の高いコンテンツのひとつなため、上級者によるゲームプレイはインターネット上で簡単に視聴できます。しかし、リーグ・オブ・レジェンドのルールを完璧にマスターすることは非常に難しいものです。そこで、Twitchは初心者やさらなる実力の向上を願うリーグ・オブ・レジェンドプレイヤーのために、配信中のゲームプレイの内容をより理解できるようにするための拡張機能を公開しました。



拡張機能の名称は「League of Legends Live Tracker」です。



Twitchによると、League of Legends Live Trackerは配信者・視聴者・ゲーム間のリアルタイム相互作用を促進する拡張機能で、視聴者は配信者のゲームプレイ上で「前例がないレベルの」統計情報にアクセス可能となります。拡張機能を有効にするには配信者が自身のチャンネルでLeague of Legends Live Trackerの利用を許可する必要があります。そうすると、視聴者がゲームプレイ時のスコアボードやサモナー(プレイヤー)の統計、マッチ履歴などをまとめてチェックできるようになるわけです。



League of Legends Live Trackerを導入すると、配信画面上から「サモナー」「スコアボード」「ビルド」「ヒストリー」という4つのタブにアクセス可能となります。各タブでチェックできる情報は以下の通り。



◆サモナー

サモナータブではゲーム中のすべてのサモナーを調べ、キル/デス/アシストなどの主要な統計情報をチェック可能になります。また、シーズンを通しての勝率や、試合中のサモナーが使用しているチャンピオンについてもチェック可能で、視聴者は試合中のチームの合計キル数やクリープスコアも確認できます。





◆スコアボード

スコアボードタブでは、リーグ・オブ・レジェンドにおけるリーダーボードがチェックできます。このタブではゲームに登場しているすべてのチャンピオンとその役割を簡単に確認可能。すべてのチャンピオンのキル/デス/アシストおよび、視界スコアも表示されます。さらに、視聴者はアクティブなルーンや購入したアイテムといった情報もチェックできます。





◆ビルド

試合中に配信者がキャラクターをどのようにアップグレードしているのかを確認することができるのが、ビルドタブです。視聴者は配信者が使用しているチャンピオン・スペル・アビリティ、さらにはそれらがどの順番でアップグレードされたのかをチェックできます。さらに、視聴者側は配信者が使用したルーンや購入したアイテムなどを、タイムライン形式でチェック可能です。





◆ヒストリー

ヒストリータブでは視聴者が配信者の直近5試合分の概要をチェックできます。試合結果や使用したチャンピオン、購入したアイテム、キル/デス/アシスト/クリープスコア、獲得したゴールド、視界スコアなどもチェックできます。