PCの電源を入れたままストレージを交換できるホットスワップに対応したリムーバブルケース「ICY DOCK MB326SP-B」を使ってみた

・関連記事

HDD故障率のメーカー・モデル別統計データ2019年版、故障率が最も高かったのは? - GIGAZINE



Linuxのファイルシステム「Btrfs」を5年間使用した記録 - GIGAZINE



コバルト鉄合金の磁気減衰制御効果を科学者が発見、HDDの性能向上に期待 - GIGAZINE



最新SSDへのPC環境の完全移行が超絶お手軽にできる「裸族のお立ち台DJ Revolution」レビュー - GIGAZINE



価格下落が続くSSD市場にとって素晴らしい1年になった2018年のSSD技術動向まとめ - GIGAZINE

2020年02月22日 12時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.