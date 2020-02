Twitterがフェイクニュースにオレンジ色のラベルを付ける機能を試験中

「フェイクニュースやウソ情報にオレンジ色の警告ラベルをつける」という新機能をTwitterがテストしています。 Twitter is testing new ways to fight misinformation — including a community-based points system https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/twitter-testing-new-ways-fight-misinformation-including-community-based-points-n1139931 このテストが行われているのは、デモ版のTwitterです。以下が、デモ版で「フェイクニュース」のラベルが付けられたツイートの画像。濃いオレンジ色の「Harmfully misleading(有害で誤解を招く)」というラベルが貼られており、複数のツイートの中でも特に目立っています。

2020年02月21日 10時57分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

