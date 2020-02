宇宙飛行士の性欲を解消するため「セックスロボット」について真剣に考える必要があると研究者が指摘

宇宙飛行士は厳しい訓練を積み重ねた「選ばれし人」というイメージがありますが、一般の人々と同様に食事や睡眠を必要とし、さまざまな欲求を抱えています。カナダの コンコルディア大学 で心理学を研究するSimon Dubé氏をはじめとする研究者たちは、「宇宙飛行士が長期間の任務中に性的欲求を解消する方法を真剣に考える必要がある」と主張しています。 Sex in space: Could technology meet astronauts' intimate needs? https://theconversation.com/sex-in-space-could-technology-meet-astronauts-intimate-needs-131630 人間と機械の性的な相互作用について研究しているDubé氏は、少人数で閉鎖された空間に隔離されている宇宙飛行士たちに興味を持っているとのこと。宇宙探査や地球以外の惑星を開拓することは人類の夢といえますが、宇宙旅行を人間に適合させ、物理的および心理的に実行可能にすることは大きな課題だとDubé氏は指摘しています。 Dubé氏は、他者との性的な関係や性欲の解消が人間の基本的なニーズであると主張し、宇宙空間でも地上と同様に、性的交渉や性的欲求が重要な問題になると考えています。NASAをはじめとする各国の宇宙機関は、「これまでに宇宙空間でセックスが行われたことはない」と述べていますが、近年では月や火星へ進出する機運が高まっていることから、宇宙飛行士が宇宙に滞在する期間はますます延びると考えられており、宇宙における性的関係と性欲に関する懸念が高まっているとのこと。

2020年02月21日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

