2020年02月21日 12時10分 食

マクドナルドから「クォーターパウンダーの香りがするアロマキャンドルセット」が登場



マクドナルドが提供する「クォーターパウンダー」は2017年に日本での提供が終了しましたが、アメリカでは依然として強い人気を誇っているバーガーです。クォーターパウンダーを愛する人々に向けて、マクドナルドが「クォーターパウンダーの香りがするアロマキャンドルセット」を発売すると発表しました。



McDonald’s Gives Quarter Pounder Fans a Perfecter New Way to Display Their Burger Love | McDonald's Corporation

https://news.mcdonalds.com/aboutQuarter-Pounder-Fan-Club



Beef Candle. Beef Candle. Beef Candle. Beef Candle. Beef Candle. BEEF CANDLE.

https://mashable.com/article/mcdonalds-beef-candle/



クォーターパウンダーは1971年から1972年にかけてカリフォルニア州の店舗でテスト販売が行われ、1973年からアメリカ国内のチェーン店舗でレギュラーメニュー化された、50年近い歴史を誇るマクドナルドの看板メニューです。牛肉のパテにチーズ・ピクルス・タマネギ・ケチャップという組み合わせが基本となっており、各国でさまざまなバリエーションが存在します。



by Brave Heart



マクドナルドは2020年2月18日の声明で、「私たちは、温かくておいしいジューシーな100%フレッシュビーフのクォーターパウンダーへの愛を、誰もが広く表明する方法を提供することにしました」と発表。マクドナルドの通販サイトであるGoldenArchesUnlimited.com内で、「Quarter Pounder Fan Club(クォーターパウンダー・ファンクラブ)」という限定ストアが立ち上げられました。



Quarter Pounder Fan Club





クォーターパウンダー・ファンクラブ内では、すでに「2020年版のクォーターパウンダー・カレンダー(25ドル/約2800円)」「クォーターパウンダー・ラブ・ロケット(35ドル/約3900円)」「『私はクォーターパウンダーを食べたい』ステッカー(8ドル/約900円)」「クォーターパウンダー手袋(25ドル/約2800円)」などの販売が開始されています。



さらにマクドナルドは、「クォーターパウンダーの香りがするアロマキャンドルセット」の販売も、近い内に開始すると発表しました。声明では、「100%フレッシュビーフと完璧なコンビネーションのトッピングに勝る香りはありません」と述べられており、まさにクォーターパウンダーを愛する人々にとって最高のアロマキャンドルセットになっている模様。





クォーターパウンダーの香りがするアロマキャンドルセットは、記事作成時点では販売開始されていないものの、公式サイトで詳細についてチェックすることが可能です。



Quarter Pounder Scented Candle Pack





公式サイトの情報によると、アロマキャンドルセットはクォーターパウンダーの食材にインスパイアされた6種類のアロマキャンドルで構成されており、それぞれバンズ・ケチャップ・タマネギ・100%フレッシュビーフ・ピクルス・チーズの香りがするアロマキャンドルになっているとのこと。クォーターパウンダーの香りを楽しむため、全6種類のアロマキャンドルを同時に燃やすことが推奨されています。





各アロマキャンドルの燃焼持続時間は25時間とのことで、ずっと火を絶やさなければ、丸1日以上も室内をクォーターパウンダーの香りで満たし続けることが可能です。





なお、記事作成時点では、クォーターパウンダー・ファンクラブのアイテムはいずれもアメリカ国内への発送のみに対応しています。