WikiLeaksのTwitterアカウントがアサンジ被告の身柄引き渡し審理直前にロックされる

数々の機密情報を告発してきたことで知られる「WikiLeaks」のTwitterアカウントが、創設者であり、「アメリカの軍事機密を公開した」罪に問われているジュリアン・アサンジ被告の、イギリスからアメリカへの身柄引き渡し審理が行われる直前になってロックされたことがわかりました。その後、ロックは解除されていますが、Twitterに対して、特定のアカウントを意図的に沈黙させようとしたものではないかと疑いがかけられています。



WikiLeaksさん (@wikileaks) / Twitter

https://twitter.com/wikileaks



WikiLeaksのTwitterアカウントがロックされていることは、WikiLeaksのジャーナリスト、Kristinn Hrafnsson氏のツイートによって明らかになりました。Hrafnsson氏によると、通常の手順でのアカウント再開の試みはすべてうまくいかず、一方で、問題を解決できるTwitterの担当者に連絡を取ることもかなわなかったとのこと。



WikiLeaks twitter account has been locked, shortly before Assange extradition hearing. All attempts to get it reopened via regular channels have been unsuccessful. It has been impossible to reach a human at twitter to resolve the issue. Can someone fix this?@twittersupport@jack