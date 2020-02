2020年02月18日 12時00分 ネットサービス

新型コロナウイルスに対抗すべく無料の「ロックフェス生放送」を中国のBilibiliが実施



新型コロナウイルスの影響により移動制限やイベントの中止が相次いでいる中国で、ムービー共有サイトのBilibiliが、中国最大のインディーズレーベルの1つModern Skyによる音楽イベントの無料生放送をオンラインで実施しました。



Under Lockdown and Quarantine, China’s Punk Rock Bands Are Taking the Mosh Pit Online

https://hyperallergic.com/542468/under-lockdown-and-quarantine-chinas-punk-rock-bands-are-taking-the-mosh-pit-online/



Bilibili Entertains China’s Quarantined Millions With Online Concerts – Variety

https://variety.com/2020/digital/asia/bilibili-online-concert-series-china-virus-quarantined-1203494767/



Go read this report on how the coronavirus is pushing Chinese concerts online - The Verge

https://www.theverge.com/2020/2/17/21141120/coronavirus-quarantine-china-music-festivals-club-nights-livestream-hyperallergic



新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため中国では不要不急の外出が控えられており、これに伴ってGoogleが中国の全オフィスを閉鎖したり、FoxconnやSamsungのハイテク工場に閉鎖命令が出されたりと、経済活動に大きな影響が出ています。



一方で、「外出ができないならゲームをどうぞ」ということで、自社製のアダルトゲームを無料で配信する企業が登場するなど、前向きな対応を行う動きも活発になっています。中国の動画共有サイトBilibiliで、2020年2月4日から5日間にわたりオンラインで配信された「Stay at Home Strawberryコンサート」もそうした活動の1つです。



例年、大型連休の春節で旧正月を祝う中国では、この時期に多くのイベントが催されますが、2020年は新型コロナウイルスの影響により音楽のコンサートやライブも注意に追い込まれました。



by keso s



そこで、中国のインディーズレーベルModern Skyは、2009年から毎年開催している野外ライブイベント「Strawberry Music Festival」をもじった「Stay at Home Strawberry」を開催。2月4日~8日まで5日間、毎日16時から22時まで無料でストリーム配信されたイベントでは、合計70以上のバンドやミュージシャンが参加して歌や音楽のパフォーマンスを披露しました。開催2日目となる2月5日のピーク時同時視聴者数は、48万人を記録したとのことです。



ムービーにコメントを重ねて表示する日本のニコニコ動画に影響を受けたBilibiliでは、「弾幕」と呼ばれるコメントが書き込まれ、映像の上を流れるように表示されます。





Stay at Home Strawberryに参加したバンドBirdstrikingでボーカルを務めるHe Fanさんは、「弾幕」で盛り上がったBilibiliでの配信の様子を「自宅にいながらにして、ライブで興奮したファンが体をぶつけ合うモッシュの渦中に身を投じることができます」と述べました。



また、イベントでは「狂ったドクター」という意味のバンド名を持つ疯医乐队が登場し、感染防止用のマスクと防護服のような服を着用した「この場にふさわしい装い」で演奏を披露するという一幕もありました。



Music festivals in the time of #coronavirus pic.twitter.com/b9GXnlGsoX — Jake Newby (@JakeNewby) February 6, 2020



IT系ニュースサイトのThe Vergeは、「Stay at Home Strawberryの試みは、単に音楽を愛するファンを沸かせただけでなく、孤立することを強制された状況でコミュニティが親密な関係を形作る方法を示してくれます。マスクと防護服姿でライブストリーム配信を行うパンクバンドの姿は、苦境を最大限に活用する姿勢の最たるものでしょう」と述べました。