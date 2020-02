2020年02月18日 12時05分 モバイル

Appleが3月末に新型iPhoneやiPadなどを発表するイベントを開催か



Appleは毎年恒例のイベントとして、6月に開発者向けイベントのWWDC、9月に新型iPhone発表イベントを開催しています。年によっては春にも新製品や新サービスを発表するためのイベントが行われるのですが、2020年3月31日には新型iPhoneや新型iPadを発表するためのイベントが開催されると報じられています。



Appleが2020年の春に新製品発表イベントを開催するというウワサは多数存在しますが、新たにドイツメディアのiphone-ticker.deが、Appleと関係の深い情報源から「Appleは2020年3月31日にイベントを開催する」という情報を入手したと報じています。さらに、長らく登場がウワサされている「iPhone SE 2」が同イベントの中で発表され、4月3日に発売されるとも報道されました。



Appleは2019年の3月26日にも発表イベントを開催しており、Apple News+やApple Card、Apple Arcade、Apple TV+などを発表しています。2018年には3月28日に教育向けイベントの「Let’s take a field trip.」を開催し、その中で第6世代「iPad」を発表しました。



開発がウワサされているその他のAppleプロダクトとしては、新型iPad Proや落とし物トラッカーのAirTagなどがあります。Apple関連のリーク情報でおなじみのミンチー・クオ氏も、2020年上半期にAirTagの他に新型iPad Proや新型MacBook、小型のワイヤレス充電マット、ハイエンドBluetoothヘッドホンなどをリリースすると予想しています。



