「悪夢」を避けるための方法とは？

眠るときに「悪夢」を見てつらい思いをしている人は決して少なくないはずですが、まだその謎はヴェールに包まれた部分が多く、研究者にもわかっていないことが多々あります。そんな中でも、悪夢に悩まされている人に効果がある可能性のある方法が専門家により示されています。 Can you 'turn off' a nightmare? | Live Science https://www.livescience.com/turn-off-nightmares.html

・関連記事

「睡眠時間が7時間未満だと早死にしやすい」と断言する睡眠研究の権威による「いかに眠るべきか」のアドバイス - GIGAZINE



悪夢を見ることによって人は現実の恐怖に強くなることが判明 - GIGAZINE



人は悪夢を見ることで悪い出来事への「覚悟」をしている - GIGAZINE



なぜ妊娠中は悪夢を見やすくなってしまうのか? - GIGAZINE



「人はなぜ夢を見るのか?」が明らかに - GIGAZINE



揺れながら眠ると記憶の固定がブーストされる - GIGAZINE



眠りや夢は私たちの意識と一体どんな関係があるのか? - GIGAZINE



2万例以上の夢日記を検索できるデータベース「DreamBank」とは? - GIGAZINE



睡眠中にビクっとしてしまう行動はどうして起こるのか - GIGAZINE



2020年02月17日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.