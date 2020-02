世界最大の3Dプリンター製の家が完成、194坪・2階建ての家が1台のプリンターで

・関連記事

3Dプリンターで作られた「家」が発展途上国の家不足を救うかもしれない - GIGAZINE



3Dプリンターを使い10万円台の材料費で小屋が作れるように - GIGAZINE



「実際に人が居住する3Dプリンター製住宅」がオランダに建設される予定 - GIGAZINE



3Dプリンターで3階建ての豪邸と5階建てアパートを建築 - GIGAZINE



3Dプリンターを使ってわずか24時間で家を一軒まるごと極寒のロシアで建造することに成功 - GIGAZINE

2020年02月16日 09時00分00秒 in ハードウェア, 動画, デザイン, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.