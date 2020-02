自動運転用の人気データセットで数百人分の歩行者がラベル付けされていなかったと判明

人間による運転操作がなくても車が自動で走行する 自動運転 では、走行を制御するアルゴリズムが重要です。安全性の高い自動運転を行うためには、膨大なデータセットを用いた機械学習でアルゴリズムを訓練する必要がありますが、オープンソースの自動運転アルゴリズムで一般的に使われているデータセットの画像で「 歩行者が正しくラベル付けされていない 」ことがわかったと報じられています。 Self-driving car dataset missing labels for hundreds of pedestrians https://blog.roboflow.ai/self-driving-car-dataset-missing-pedestrians/ 自動運転車は安全に走行するために、周囲の状況をカメラやセンサーで逐一把握し、その情報を基にアルゴリズムが車の走行を制御します。自動運転用アルゴリズムの精度は機械学習によって格段に上げられるようになりましたが、機械学習には自動運転用の車載カメラで撮影された大量の画像と、「その画像に何が写っているのか」をまとめた情報(ラベル)を含む膨大なデータセットが必要になります。

2020年02月13日 16時00分00秒 in ソフトウェア, 乗り物, Posted by log1i_yk

