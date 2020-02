Facebookが特定の言語をすべてブロックする事態に、ユーザーから新たに検閲への懸念が持ち上がる

ミャンマーの少数民族の1つである カチン族 によって話される言語・ ジンポー語 で書かれたFacebookの投稿が、2020年1月16日、投稿拒否されていたことが判明しました。これは言語インフラストラクチャのバグによって生じたものですが、この問題によって「Facebookは言語を特定し、政治的に監視することが可能だ」として新たな懸念が持ち上がっています。 Facebook accidentally blacked out an entire language - The Verge https://www.theverge.com/2020/2/11/21132042/facebook-users-myanmar-blackout-jinghpaw-language-censorship-kachin 2017年、Facebookがヘイトスピーチへの対策をほとんど行っていなかったことで、Facebookがミャンマーの ロヒンギャ に対する憎悪をかき立てるために使用されたということが大きな問題となりました。2018年に国連は、国粋主義の仏教徒がFacebookページでロヒンギャやその他の少数民族に対する暴力や憎悪を扇動していること、Facebookがミャンマー国内でロヒンギャへの差別意識が膨らむ温床となっていることを指摘しています。 「ロヒンギャへのヘイト拡散」 フェイスブックに批判 写真3枚 国際ニュース:AFPBB News https://www.afpbb.com/articles/-/3167279

2020年02月13日 13時09分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

