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この100年間で2度目の降雪がバグダッドで確認される、人生初の積雪にはしゃぐ人々の姿も

by Mohammed SAWAF

2020年2月11日にイラクの首都・バグダッドで、2008年以来の非常に珍しい雪が降りました。バグダッドでは地面や建物が白く染まるほどの積雪が確認され、人生初の雪にはしゃぐ人々の姿が撮影されています。

In Pictures: Rare snowfall delights Iraqis | | Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/pictures-rare-snowfall-carpets-iraq-200211083835781.html

Ultra-rare snowfall carpets Baghdad | AFP.com
https://www.afp.com/en/news/15/ultra-rare-snowfall-carpets-baghdad-doc-1ow4la5

Iraqi Capital Sees First Snowfall in Over a Decade | Time
https://time.com/5781941/baghdad-iraq-snowing/


バグダッド市内で最後に降雪が確認されたのは2008年のことでしたが、この時は短時間みぞれが降った程度であり、地面に触れたら解けてしまいました。ところが今回の降雪はバグダッド市内に雪を積もらせる規模であり、バグダッドの住人は雪だるまを作ったり写真を撮るなどしてめったにない雪にはしゃいでいたとのこと。

それ以前にバグダッドで積雪が確認されたのは1世紀以上昔のことだそうで、中東メディアのアルジャジーラは、「バグダッドに住むイラク人は老人も若者も雪を見るのは初めてだと語っている」と報じています。

AFP通信のカメラマンであるMohammed sawaf氏が撮影した写真には、雪にはしゃぐバグダッドの人々の姿が捉えられています。


バグダッドではヤシの木に雪が積もっているという珍しい光景が見られ……


子どもたちは木を揺らし、雪を落として楽しんでいます。


雪をバックに記念写真を撮る人も。


子どもがかぶった帽子にも雪が積もっています。


雪だるまも、アラビア半島の男性が頭にかぶるクーフィーヤを身につけていました。


また、SNS上にもバグダッドの人々がたくさんの投稿を行っています。雪だるまを作る人や……


積もった雪に文字を書く人


雪を食べようとする人など、バグダッドでは多くの人々が雪にはしゃいでいる模様。


思わずはだしで積もった雪の上を歩いた人もいました。


また、バグダッドに雪が降る様子のムービーを投稿している人も。


木に積もった雪を落とす様子をスローモーション撮影したムービーに……


雪を食べてみたり、雪玉を投げる様子を撮影したムービーも投稿されていました。


イラク気象センターのメディア部長であるAmer al-Jaberi氏は、「非常に寒い気候を考えると、雪は水曜日まで続くかもしれません」とコメント。今回の積雪はヨーロッパから流れ込んできた寒気によるものだと、AFP通信に語りました。

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in 動画, Posted by log1h_ik

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