2020年02月12日 19時00分 動画

この100年間で2度目の降雪がバグダッドで確認される、人生初の積雪にはしゃぐ人々の姿も

by Mohammed SAWAF



2020年2月11日にイラクの首都・バグダッドで、2008年以来の非常に珍しい雪が降りました。バグダッドでは地面や建物が白く染まるほどの積雪が確認され、人生初の雪にはしゃぐ人々の姿が撮影されています。



バグダッド市内で最後に降雪が確認されたのは2008年のことでしたが、この時は短時間みぞれが降った程度であり、地面に触れたら解けてしまいました。ところが今回の降雪はバグダッド市内に雪を積もらせる規模であり、バグダッドの住人は雪だるまを作ったり写真を撮るなどしてめったにない雪にはしゃいでいたとのこと。



それ以前にバグダッドで積雪が確認されたのは1世紀以上昔のことだそうで、中東メディアのアルジャジーラは、「バグダッドに住むイラク人は老人も若者も雪を見るのは初めてだと語っている」と報じています。



AFP通信のカメラマンであるMohammed sawaf氏が撮影した写真には、雪にはしゃぐバグダッドの人々の姿が捉えられています。



#IRAQ

Iraq's capital Baghdad woke up covered in a thin layer of fresh snow, an extremely rare phenomenon for one of the world's hottest countries.

???? @mo_sawaf #AFP pic.twitter.com/OI8oZKczv9 — AFP Photo (@AFPphoto) February 11, 2020

Bijzondere foto's, dit. Vannacht is er een sneeuwbui over Irak getrokken. In het noorden van het land is dat niet zo buitengewoon, maar wel in Bagdad, dat een pak zuidelijker licht. (Foto's door @mo_sawaf @AFP - bron van de sneeuwmanfoto nog niet kunnen achterhalen) pic.twitter.com/aecj8RbSrl — Rudi Vranckx (@RudiVranckx) February 11, 2020



バグダッドではヤシの木に雪が積もっているという珍しい光景が見られ……





子どもたちは木を揺らし、雪を落として楽しんでいます。





雪をバックに記念写真を撮る人も。





子どもがかぶった帽子にも雪が積もっています。





雪だるまも、アラビア半島の男性が頭にかぶるクーフィーヤを身につけていました。





また、SNS上にもバグダッドの人々がたくさんの投稿を行っています。雪だるまを作る人や……



خلال شهر و ١٠ ايام من سنه ٢٠٢٠ شفت احداث وعجائب مال قرن ليكدام بقه بس يطلع الاعور الدجال وتصير يوم القيامه،ترقبو قريباً ثلج #بغداد شني هاي وين صايره pic.twitter.com/ZgVXOmw8Pi — Muthana kareem (@muthana_98) February 11, 2020

الثلج #بغداد الفجر شلون اجواء تجنن وهذا رجل ثلج السويته ☃️????????❄️ pic.twitter.com/qzZr9B7pWI — manal (@manalabass90) February 11, 2020



積もった雪に文字を書く人





雪を食べようとする人など、バグダッドでは多くの人々が雪にはしゃいでいる模様。



صحيح اليوم الريوك صار ثلج ودبس????بس نرجع ونكول اريـــًٍّْ☝ـٍّْــٍّْـد وطن ✌????????????#بغداد pic.twitter.com/fLih00vmE6 — ابن ثورة اكتوبر (@sajad19941995) February 11, 2020



思わずはだしで積もった雪の上を歩いた人もいました。



جربت شعور المشي حافي القدمين وية ثلچ بغداد ????????



يا أخي مشايف ثلج هي گوة pic.twitter.com/FQoB4VfXyW — علي (@ali91jassim) February 11, 2020



また、バグダッドに雪が降る様子のムービーを投稿している人も。



Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU — Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020



木に積もった雪を落とす様子をスローモーション撮影したムービーに……





雪を食べてみたり、雪玉を投げる様子を撮影したムービーも投稿されていました。



جماعة أربيل بعد ما نجيكم ????

بغداد وصار بيهه ثلج⛄ pic.twitter.com/tiMGiuGBbf — الصدري ابن العراق???????????? (@alsadry313_) February 11, 2020



イラク気象センターのメディア部長であるAmer al-Jaberi氏は、「非常に寒い気候を考えると、雪は水曜日まで続くかもしれません」とコメント。今回の積雪はヨーロッパから流れ込んできた寒気によるものだと、AFP通信に語りました。