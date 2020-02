2020年02月10日 12時00分 サイエンス

SNSで精神障害が話題になると精神科を受診する人が15%増えることが判明



インターネットの普及によってSNSを利用する人は爆発的に増加しましたが、SNS中毒者はメンタルヘルスのリスクが最大78%も高くなるという研究結果のように、SNSが人間の精神に及ぼす影響は注目度の高い研究対象となっています。そうしたSNSと精神の関係をキングス・カレッジ・ロンドンの研究者が調査した結果、Twitterで精神障害のツイートが話題になると精神障害を訴える患者が増加することが判明しました。



キングス・カレッジ・ロンドンの研究者はTwitter上のツイートと精神障害との関係を調査するため、ロンドン市内の2つの精神科にデータ提供を依頼。精神障害による入院患者数や在宅医療、医療施設の紹介数を「危機的な出来事」と定義し、2010年から2014年の間、Twitter上のツイートと病院から提供される危機的な出来事のデータを時系列で並べて比較しました。





気温や季節影響を除いてデータを集計した結果、統合失調症に関するツイートが話題になった日は、危機的な出来事の件数が通常よりも15%増加したとのこと。うつ病に関するツイートが話題になった日は、危機的な出来事の件数が通常より9%増加することが判明しました。統合失調症やうつ病に理解を示すツイートが話題になった日でも、危機的な出来事の件数は増加するという結果に。



今回の研究を裏付けるエピソードとして、2014年に俳優のロビン・ウィリアムズが自殺した際、アメリカで自殺者が一時的に急増したことがあげられています。



SNSと精神障害の関係性をもとに、SNSから精神障害にかかるリスクの高いグループを特定し、精神障害のリスクが高まる時期を予測できるかどうか判断するため、さらなる調査が必要だと研究者は語っています。