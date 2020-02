おそろいのチャイナドレスに身を包んだ「ネコぱら」のショコラ＆バニラがパラダイス級の可愛さ

キュートな人型ネコとの甘くてハートフルな暮らしを描いた「 ネコぱら 」から、かわいらしくてちょっぴりコケティッシュなチャイナドレス姿のネコが ワンダーフェスティバル 2020[冬] に登場しています。 ショコラ チャイナドレスedition illustration by さより STD Ver. https://alphamax.jp/ja-JP/Products/detail/ax0226chocola バニラ チャイナドレスedition illustration by さより STD Ver. https://alphamax.jp/ja-JP/Products/detail/ax0227vanilla

2020年02月09日 22時55分00秒

