「鬼滅の刃」の炭治郎や禰豆子たちが再現されたフィギュアは物欲の糸を刺激するものばかりでした

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2020[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



「名探偵コナン ベイカー街の亡霊」で元太が消えるシーンを再現してしまった猛者が登場、あの感動(?)のワンシーンをいつでも再現可能に - GIGAZINE



ワンピースより全高60cmのド迫力!な絶世の美女ボア・ハンコックとルフィのスタチューフィギュア - GIGAZINE

2020年02月09日 14時21分00秒 in 取材, マンガ, アニメ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.