等身大の「動くフィギュア」を開発するCutieroidプロジェクトとは？

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2020[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



スピーカー内蔵で本当に歌える「マクロスF」のシェリル&ランカの等身大フィギュアと「Re:ゼロから始める異世界生活」のレム等身大フィギュア浮世絵バージョンが圧倒的存在感で登場 - GIGAZINE



「キズナアイ」の等身大フィギュアを発見、あらゆる意味でバーチャルYouTuberとリアルの境界線を突破 - GIGAZINE



かわいさMAXなおねだりポーズで見る者すべてを虜にした艦これ「鹿島」等身大フィギュア - GIGAZINE



ただの美少女コスプレかと思ったら等身大FGO・マシュが微小特異点ワンフェスにレイシフトしてきた - GIGAZINE



2020年02月09日 17時33分00秒 in 取材, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.