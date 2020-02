「ライザのアトリエ」から元気いっぱいのライザが等身大スケールで登場、彼女のトレードマークであるあの部分は特に気合の入った仕上がり

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2020[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



イラストの雰囲気を見事に再現して立体化された「トトリのアトリエ」のトトリ - GIGAZINE



太ももが新しい広告媒体になる「絶対領域広告」 - GIGAZINE



セクシーなリボン巻き姿の駄女神アクアや水着姿のゆんゆんなど「このすば」フィギュアいろいろまとめ - GIGAZINE



なんと198万円もする「冴えカノ」の「加藤恵 等身大フィギュア」、ローアングル撮影OK - GIGAZINE



2020年02月09日 17時56分00秒 in 取材, ゲーム, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.