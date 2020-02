2020年02月07日 09時53分 ネットサービス

Netflixでついに動画の自動再生機能のオンオフが可能に

Netflixでは複数のエピソードからなるシリーズ物の作品を再生したり、トップ画面から何かしらのタイトルを検索したりした際に、自動再生機能により続くストーリーが再生されたり予告編が再生されたりします。この自動再生を、ユーザーが手動でオン/オフすることが可能となりました。



Netflixは公式Twitterアカウント上で「この機能を重宝するという人もいれば、そうでない人もいます。フィードバックはしっかりと聞こえています。Netflixの自動再生機能をユーザーが制御できるようにしました」とツイートし、自動再生機能のオン/オフをユーザーが選択可能になったことをアピールしています。



Some people find this feature helpful. Others not so much.



We've heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix.



Netflixには2種類の自動再生機能があります。1つは「複数のエピソードからなるTVシリーズを視聴する際の自動再生機能」で、もうひとつは「Netflix上を検索している際に、予告編が自動再生され、映画やドラマのプレビューを視聴できる機能」です。この2つの自動再生機能は、それぞれ「プロフィールの管理」画面からオン/オフが可能。



どうしたら自動再生をオン/オフできますか?





Netflixの自動再生機能については長らくユーザーやクリエイターから苦情が寄せられていました。例えば「スター・ウォーズ/最後のジェダイ」で監督・脚本を担当したライアン・ジョンソン氏は、自身のTwitter上で「今のお気に入りはコンソールゲーム機、なぜなら自動再生なしでNetflixをチェックできるから」とツイートしています。



Current favorite console game: navigating Netflix without triggering autoplay promos — Rian Johnson (@rianjohnson) 2018年3月16日



Netflixの自動再生機能にへきえきしていたのはジョンソン氏だけでありません。海外ゲームメディアのPolygonは、「Netflixよ、お願いだから自動再生を止めてくれ」という記事を掲載したことがあります。



Netflix, please stop with the autoplay - Polygon





また、Netflixの自動再生機能に対するヘイトから生まれた「Stop Autopreview(@stopautopreview)」というTwitterアカウントも存在します。このアカウントはNetflixの自動再生機能に対して不満を抱いているユーザーのツイートをリツイートするためのものです。



Hi all, please ensure you tweet to @ netflixhelps to register your complaints. #stopautopreview — Stop Autopreview (@stopautopreview) March 27, 2017