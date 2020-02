2020年02月07日 12時00分 サイエンス

地球全体の海流が20年前より速くなっていることが判明

by EliasSch



過去の研究により、海の温度が急激に上昇していることが判明していますが、膨大な観測データを元に地球全体の海流をシミュレーションした研究結果から、さらに「地球全体の海の流れが加速している」ことが突き止めれました。



Deep-reaching acceleration of global mean ocean circulation over the past two decades | Science Advances

https://advances.sciencemag.org/content/6/6/eaax7727



Global warming is speeding up Earth‘s massive ocean currents | Science | AAAS

https://www.sciencemag.org/news/2020/02/global-warming-speeding-earth-s-massive-ocean-currents





Ocean currents are getting faster | Live Science

https://www.livescience.com/ocean-currents-speeding-up.html



Ocean Circulation Accelerating, From Surface to Abyss

https://www.courthousenews.com/ocean-circulation-accelerating-from-surface-to-abyss/



海流が世界的に加速していることを発見したのは、中国科学院青島海洋研究所の海洋学者Shijian Hu氏らの研究グループです。これまでの研究により、地球温暖化が複数の海域で海流に変化を及ぼしていることが確認されていますが、地球全体での傾向は明らかになっていませんでした。そこで、研究グループは全世界に約4000個の観測用フロートを浮かべて、水深2000mまでの海温・塩分濃度・流速などのデータを収集するARGO計画から観測記録を取得。さらに、これまで世界各国の研究機関が実施した5件の観測データと、12件のシミュレーションを総合して、1990年以降の海流の変化を調査しました。



その結果、1990~2013年にかけて、海流の運動エネルギーが10年ごとに約15%増加していることが確認されました。こうした運動エネルギーの増加は、全世界の海の約76%にも及んでいるとのこと。



以下は、世界の海のうち海流が加速している場所をオレンジ色で、減速している場所を青色で示した図です。ほとんどの海域がオレンジ色に染まっていることから、世界的に海の流れが速くなっていることが分かります。





研究グループは、海流が加速している直接の原因は「地球温暖化がもたらした風速の増加」だと考えています。かつては、地球温暖化はむしろ風の動きを減速させると考えられていました。なぜなら、北極などの極地の気温は、赤道付近よりも温暖化が激しいため、極地と赤道付近の温度勾配が小さくなり、大気の動きが鈍くなると考えられていたからです。実際に、1970年から2010年までは世界的に風速が低下しており、この現象は「世界規模の減勢」と呼ばれていました。



しかし、2010年以降は逆に風速が増加していることが確認され、「世界規模の減勢」仮説は覆されることとなります。



風が年々強力になることで風力発電量が劇的に増加する可能性がある - GIGAZINE



by Oimheidi



40年間にもわたり低下していた風速が、2010年を境に増加した理由は明らかになっていませんが、研究グループは「風速の増加は自然の変動によって説明可能なものよりはるかに大きい」と判断。地球温暖化が主因であるとの結論に至りました。





研究グループは「海流の加速は地球温暖化が原因」だと考えていますが、同時に「海流の加速も地球温暖化を加速させる」とも指摘しています。例えば、熱帯の海流が加速すると、温かい海水が従来よりも広い地域にまで運ばれるようになります。海は二酸化炭素を吸収しますが、二酸化炭素は温度が高い水には溶けにくいため、海流の加速により広範囲で海水温が上昇すると、海が吸収する二酸化炭素の量も減少してしまいます。



論文の共著者であるマイケル・マクファーデン氏は「太平洋の南赤道海流は1時間に1マイル(約1.6km)ほどしか移動しないほど動きが緩慢なので、加速するといっても10年で時速0.08kmほどです。しかし、海水の量が膨大であることを考えると、たったこれだけの加速でも途方もないエネルギーが必要になります。これほどのエネルギーは自然の変化では説明がつかず、原因は地球温暖化である可能性が高いと考えざるを得ません」と述べています。