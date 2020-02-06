2020年02月06日 19時45分 お知らせ

2020年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2020年3月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、GIGAZINE年末年始プレゼント大放出企画の当選者へのプレゼント送付が全て完了しました。残念ながら今回当選しなかったという人も、また次回以降の応募をお待ちしています。次回は4月1日前後になる予定です。



お知らせその2、AMP版GIGAZINEでの画像表示方法を変更し、記事をスラスラと読めるようにしました。



これまでは、縦長の画像が記事に入っている場合、縦長のままで横幅いっぱいに表示していましたが……





こんな感じで、小さく表示されるように変更しました。





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2020年1月

アクセスリクエスト数：18561万

ページビュー：5525万 (230万増)

ユニークユーザー数：813万(65万増)

転送量：21950GB

※Cloudflareで計測された数値を表示します。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約20488GB。PHPやHTMLなどと広告配信が約1462GB。



また、2020年1月に作成した記事数は519本。



次に、2020年1月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：今すぐ無料でWindows 7からWindows 10にアップグレードする方法まとめ





2位：2020年はNintendo Switchにさらに新しいモデルが登場する





3位：300円台の二郎系カップ麺「日清豚ラ王 ヤサイ、アブラ、ニンニク」は再現度が高すぎて日清の本気を感じるレベル





4位：Appleが低価格な「iPhone SE 2」の生産を2月から開始か





5位：映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」特報映像解禁、公開日も決定





6位：「セックスする男女をMRIで撮影する」という偉業はどのようにして成し遂げられたのか？





7位：数カ月にわたりオーストラリアで続く山火事の凄まじい被害の記録、なぜこれほどまでに壊滅的な被害をもたらしているのか？





8位：最速で飛行機の搭乗を行う方法を物理学者が調べたら直感に反した結果に





9位：バナナの皮を使ったオナニーテク「バナナマン」が爆誕、医師は「やめるべき」と警告





10位：ストレスを受けた植物は「超音波の悲鳴」を上げていると研究で判明





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：48.36％（0.32増）

2位：Safari：27.21％（0.43増）

3位：Internet Explorer：6.97％（0.20増）

4位：Edge：4.21％（0.33増）

5位：Firefox：4.15％（0.05増）

6位：Android Webview：3.49％（0.51減）

7位：Safari (in-app)：3.44％（0.85減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.25％（0.04増）

9.0：0.34％（0.01増）

10.0：0.32％（0.06減）

8.0：0.08％（0.02増）

7.0：0.01％（変わらず）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：Facebook（前月6位）

4位：livedoor ニュース（前月5位）

5位：SmartNews（前月3位）

6位：はてなブックマーク（前月4位）

7位：Feedly（前月7位）

8位：NAVERまとめ（前月9位）

9位：グノシー（前月8位）

10位：Yahoo!知恵袋（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：コロナウイルス

3位：windows10 無償アップグレード

4位：年末ジャンボ宝くじ 当選番号

5位：新型コロナウイルス

6位：windows10 無料アップグレード

7位：アマゾン配達員 荷物放り投げ

8位：windows update

9位：ナイキ ランニングシューズ

10位：Windows 7



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。